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'Bulgaristan Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını desteklemiyor'

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Zaharieva, ülkesinin, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını desteklemediğini belirtti.

İhvan Radoykov   | 17.10.2019
'Bulgaristan Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını desteklemiyor'

Sofya

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Bulgaristan'ın komşusu, müttefiki ve ekonomik ortağı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Bulgaristan ile yapılan göç anlaşmasının gereğini eksiksiz yerine getirdiğini söyleyen Zaharieva, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin endişelerini anlayışla karşılaması gerektiğini belirtti.

Zaharieva, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasına ilişkin bir soruya "Bulgaristan, (Türkiye'ye karşı) yaptırımlar uygulanmasını desteklemiyor ve bunun Türkiye ile sürdürmek istediğimiz diyaloğa katkı sağlamayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, Bulgaristan’ın iyi bir ekonomik ortağı olduğuna işaret eden Zaharieva, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4,2 milyar doları aştığını anımsattı.


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