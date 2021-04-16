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Dünya

Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Boyko Borisov hükümetinin istifasını onayladı

Ihvan Radoykov   | 16.04.2021
Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Boyko Borisov hükümetinin istifasını onayladı

Sofya

Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Boyko Borisov hükümetinin dün sunduğu istifayı onayladı.

Parlamentonun 4 Nisan'da düzenlenen seçimden sonra ilk olağan genel oturumunda görüşülen istifa 240 sandalyeli mecliste 156 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Milletvekilleri, oylama sonuçlarının açıklanmasından sonra istifa kararını alkışladı.

Oylama sırasında parlamentoda bulunmayan Başbakan Borisov, dün istifasını sunduktan sonra izne çıkacağını duyurmuştu.

Ayrıca Borisov, lideri olduğu ve parlamentoda 75 kişi ile en büyük gruba sahip Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar (GERB) partisine verilmesi beklenen yeni kabine kurma görevi çerçevesinde faaliyetlerde bulunacağını açıklamıştı.

Borisov, kurmaya çalışacağı kabinede başbakan adayı olarak eski dışişleri bakanlarından Daniel Mitov'u önereceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yeni parlamentonun dün yapılan ilk oturumundaki konuşmasında, 19 Nisan Pazartesi yeni hükümetin kurulması için parlamentodaki 6 siyasi partiyle müzakerelere başlayacağını açıklamıştı.

Anayasaya göre, seçim sonrası hükümet kurma görevi ilk olarak parlamentoda en geniş temsili olan partiye veriliyor.

Son 10 yılda kısa aralıklarla 3 kez başbakanlık yapan Borisov, parlamentodaki diğer tüm siyasi güçlerin, GERB'ye karşı cephe aldıklarını, bu nedenle partisinin sunacağı kabine taslağının güvenoyu almayacağı görüşünü paylaşmıştı.

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