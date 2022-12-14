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Dünya

Bulgaristan, Hablemitoğlu suikastı faillerinden Göktaş’ı Türkiye’ye iade edecek

Bulgaristan, Filibe Temyiz Mahkemesinin Türkiye'ye iade talebini kabul ettiği Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ı Türkiye'ye iade edecek.

Ihvan Radoykov   | 14.12.2022
Bulgaristan, Hablemitoğlu suikastı faillerinden Göktaş’ı Türkiye’ye iade edecek

Sofya

Filibe Temyiz Mahkemesi, bugünkü oturumunda Göktaş’ın iadesine ilişkin Hasköy Bölge Mahkemesinin ret kararını iptal etti.

Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talebi kabul eden mahkeme, iade kararının nihai nitelikte olduğunu ve itiraz edilemeyeceğini bildirdi.

Göktaş, iade işleminin gerçekleşmesine dek tutuklu kalacak.

Filibe İstinaf Mahkemesinden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Göktaş'ın "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesinin talep edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Göktaş'ın Bulgaristan’a yasadışı yoldan giriş yaptığı, siyasi sığınma hakkı ve mülteci olma talebinde bulunduğu ancak her iki talebinin de reddedildiği belirtildi.

Göktaş hakkında Türkiye’de müebbet hapis cezası öngörüldüğü belirtilen açıklamada, mahkeme kararı doğrultusunda Göktaş'ın Türkiye'ye iade edileceği kaydedildi.

Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede kırmızı bültenle arandığının tespit edilmesi üzerine 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.​​​​​​​

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

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