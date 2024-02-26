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Dünya

Bulgaristan, 2 Rus vatandaşının ülkeye ve AB'ye girişini yasakladı

Bulgaristan'ın Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS), “casusluk" iddiasıyla Rusya vatandaşı 2 kişiye Bulgaristan’a ve diğer tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girişini yasakladı.

Ihvan Radoykov  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Bulgaristan, 2 Rus vatandaşının ülkeye ve AB'ye girişini yasakladı

Sofya

DANS’tan yapılan açıklamada, Rus vatandaşları Vladimir Nikolaeviç Goroçkin (40) ve Tatyana Anatoliyevna Goroçkina'nın (38) Bulgaristan ve diğer tüm AB üyesi ülkelere 5 yıllığına girişlerinin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, Rus Dış İstihbarat Servisi personeli olduğu iddia edilen Goroçkin ve Goroçkina'nın "milli güvenliğe tehdit oluşturduğu" belirtildi.

Rus vatandaşlarının bir süre Bulgaristan’da ikamet ettiği ve Bulgar vatandaşlığı almaya çalıştığı aktarılan açıklamada, Bulgar kimliklerini kullanarak çeşitli Avrupa ülkelerinde casusluk yapmayı ve Rusya için istihbarat toplamayı amaçladıkları ileri sürüldü.

Bulgaristan, Eylül 2023’te benzer gerekçelerle Sofya’daki Rus Kilisesi’nde görev yapan bir Rus ve 2 Belarus vatandaşını sınır dışı etmişti.

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