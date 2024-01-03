Dolar
29.78
Euro
32.50
Altın
2,043.30
ETH/USDT
2,222.20
BTC/USDT
42,500.00
BIST 100
7,539.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Kudüs Cebel Mukaber kasabasında, baskın düzenleyerek gözaltına aldıkları ailenin evini iş makinalarıyla yıkıyor
logo
Dünya

Bugün, "İsveç'te son 25 yılın ocak ayındaki en soğuk günü" olarak kayda geçti

İskandinav bölgesinde sıcaklıklar art arda iki gün eksi 40 santigrat derecenin altına düşerken bugün, kayıtlara "İsveç'te son 25 yılın ocak ayı içindeki en soğuk günü" olarak geçti.

Mehmet Alaca  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Bugün, "İsveç'te son 25 yılın ocak ayındaki en soğuk günü" olarak kayda geçti

Kopenhag

İsveç'in TT haber ajansına göre, İsveç Laponyası'ndaki Kvikkjokk-Arrenjarka bölgesinde hava sıcaklığı, eksi 43,6 santigrat dereceye düştü.

Söz konusu sıcaklık, 1999'dan bu yana ocak ayında ülkede kaydedilen en düşük sıcaklık oldu.

İsveç'in kuzeyindeki yerli Sami halkının yaşadığı Nikkaluokta bölgesinde de dün sıcaklık eksi 41,6 derece kaydedilmişti.

Nikkaluokta da Norveç'in kuzeyinden İsveç ve Finlandiya üzerinden Rusya'ya kadar uzanan Laponya'da yer alıyor.

Ülkede ocaktaki en düşük sıcaklık, eksi 49 ile 27 Ocak 1999'da Finlandiya sınırı yakınındaki Karesuando kasabasında ölçülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılan kaçak inşaat tespit edildi
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla anne babasının şikayetiyle tutuklanan sanığa hapis cezası
Dışişleri, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvurudan memnun
Van'da "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" başladı
Hatay ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçeleri ile Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Bugün, "İsveç'te son 25 yılın ocak ayındaki en soğuk günü" olarak kayda geçti

Bugün, "İsveç'te son 25 yılın ocak ayındaki en soğuk günü" olarak kayda geçti

Finlandiya ve İsveç'te "bu kışın en düşük sıcaklıkları" kaydedildi

İsveç'te yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi

Türkiye, artan İslam karşıtlığına yönelik 2023'teki çok boyutlu diplomasisini yeni yılda da sürdürecek

Türkiye, artan İslam karşıtlığına yönelik 2023'teki çok boyutlu diplomasisini yeni yılda da sürdürecek
NATO 2023'te genişledi, savunma planlarını yeniledi

NATO 2023'te genişledi, savunma planlarını yeniledi
ABD: Başkan Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteği sürüyor

ABD: Başkan Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteği sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet