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Dünya

Buenos Aires sokakları ilkbaharda Jakaranda ağaçlarının renklerine bürünüyor

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Jakaranda ağaçlarının ilkbaharda çiçek açmasıyla, şehir mor renkle süslendi.

Muhammed Emin Canik   | 28.11.2020
Buenos Aires sokakları ilkbaharda Jakaranda ağaçlarının renklerine bürünüyor Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA

Buenos Aires

Buenos Aires sokakları ilkbaharda Jakaranda ağaçlarının renklerine bürünüyor

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Jakaranda ağaçlarının ilkbaharda çiçek açmasıyla şehir mor renk ile süsleniyor. Buenos Aires Üniversitesi Hukuk Fakültesi önündeki Figueroa Alcorta caddesinde bulunan Jakaranda ağaçları ilkbahar mevsiminin sonlarında güzel görüntü oluşturuyor. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Ajansı )

Çok sayıda yaşlı ağacı, geniş parkları ve birbirinden farklı kuş çeşitlerini barından Arjantin'in başkenti Buenos Aires caddeleri ve sokaklarını, Kasım ayına denk gelen ilkbaharın sonlarına doğru çiçek açan Jakaranda ağaçları, mor renge boyuyor.

203 kilometre karelik bir alan üzerine kurulu olan Buenos Aires Özerk Şehri'nde (CABA), şehrin sembollerinden Jakarandalardan, yaklaşık 19 bin adet bulunuyor.

Son 10 yılda sayısı yüzde 50'den fazla artırılan ağaçların şehirdeki sayısının 40 bine çıkarılması planlanıyor.

Jakarandaların ana vatanı Güney Amerika

Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan Jakarandaların ana vatanı, Güney Amerika ülkeleri Brezilya, Paraguay, Bolivya ve Arjantin olarak biliniyor.

Jakaranda ağaçları Buenos Aires'e ülkenin çeşitli bölgelerinden Fransız Peyzajcı Carlos Thays tarafından 19. yüzyılın sonlarına doğru getirildi. Şehrin iklim ve toprak koşullarına uyum sağlayan ağaçlar, Buenos Aires peyzajının bir parçası haline geldi.

Şarkılara konu olan Buenos Aires'in Jakaranda ağaçları, 2015 yılında CABA Yasama Meclisi tarafından şehrin kendine özgü ağacı olarak ilan edildi.

Yaklaşık 15 metre boya ve 17 metre çapa ulaşabilen Jakarandaların, güzel görünümünün yanı sıra yapraklarının yapısı sayesinde daha fazla fotosentez yaparak oksijen salınımını artırdığı biliniyor.

Merkezi de dahil şehrin hemen hemen her yerinde bulunan Jakarandalar, sıklıkla Recoleta, Palermo ve Belgrano mahallelerinde yer alıyor.

​​​​​​​Jakaranda kelimesi ise Güney Amerika kıtasında Uruguay, Şili ve Arjantin'in oluşturduğu, Paraguay ile Brezilya'nın güney kesimlerinin zaman zaman dahil edildiği Güney Konisi olarak adlandırılan bölgede yerliler tarafından konuşulan Guarani dilinde "güzel koku" anlamına geliyor.

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Buenos Aires sokakları ilkbaharda Jakaranda ağaçlarının renklerine bürünüyor

Buenos Aires sokakları ilkbaharda Jakaranda ağaçlarının renklerine bürünüyor