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Dünya

Bu yıl toprağa verilecek Srebrenitsa kurbanlarının mezarları kazılıyor

Srebrenitsa soykırımının 26. yılında Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek kimliği belirlenen 19 kişinin mezarları kazılarak defin için hazır hale getiriliyor.

Vesna Besic,Sanela Crnovrsanin,Lejla Biogradlija   | 08.07.2021
Bu yıl toprağa verilecek Srebrenitsa kurbanlarının mezarları kazılıyor Fotoğraf: Samır Jordamovıc / AA

Potoçari

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde toprağa verilecek 19 kurbanın defin işlemleri için hazırlıklar devam ediyor.

Visoko Şehir Mezarlığı Müdürü Kenan Karavdic, yaptığı açıklamada, mezarların kazıldığını ancak tüm hazırlıkların bugün tamamlanamayacağını belirtti.

Karavdic, toprağa verilecek kurbanların cenazelerini taşıyan konvoyun, 9 Temmuz Cuma günü Visoko şehrinden Potoçari Anıt Mezarlığı'na doğru yola çıkacağını anımsattı.

Bu arada, Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, Srebrenitsa kurbanlarından bir kişinin kemik kalıntılarının ülkenin orta kesimlerindeki Ilijas kentinde bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu kurbanın 1995’te bir grupla çıktığı yolda öldürüldüğüne işaret eden Fazlic, “Kemik kalıntılarına geçen yıl ulaşıldı. Yapılan DNA analizi sonucu Srebrenitsa kurbanı olduğu ortaya çıktı. Srebrenitsa kurbanlarının kemik kalıntılarına Bosna Hersek genelinde 25 kentte ulaştık. Yurt dışında ise Sırbistan’da bulunan kalıntılar oldu.” dedi.

Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü 11 Temmuz'da her yıl toplu cenaze ve anma törenlerinin düzenlendiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toplam 6 bin 652 kurbanın mezarı bulunuyor.

Savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerlerin 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'ya girmesinin ardından 8 binden fazla Boşnak sivil, hunharca katledilip toplu mezarlara gömüldü. Toplu mezarlardan çıkarılıp kimlik tespiti yapılan kurbanlar, her yıl 11 Temmuz'da anıt mezarlığa defnediliyor.

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala 1000'in üzerinde kurbanın cesedi aranıyor.

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