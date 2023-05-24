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Dünya

Brüksel'de Yeşil Sol Parti müşahitlerinin sandık başındaki saldırısının tanıkları o anları anlattı

Brüksel'de, Türkiye'de 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi için oy verme işleminin 4. gününde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi müşahitlerinin bulunduğu grubun, diğer sandık müşahitlerine saldırmasında olayların şahitleri yaşananları anlattı.

Selen Temizer  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Brüksel'de Yeşil Sol Parti müşahitlerinin sandık başındaki saldırısının tanıkları o anları anlattı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'de 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin 4. gününde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) müşahitlerinin bulunduğu grubun, diğer sandık müşahitlerine saldırması sırasında çıkan olayların şahitleri yaşananları anlattı.


Brüksel'deki Expo alanında kurulan sandıklarda dün yerel saatle 21.00 sularında Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ve onlarla birlikte hareket eden grup, Cumhur İttifakı müşahitlerine sözlü sataşmalarının ardından fiziki saldırıya geçti.

Olayın tanıklarından Saadet Bilgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Olayın öncesinde daha önce görmediğimiz, müşahit olmayan 3-4 kişinin varlığı dikkatimizi çekti. (Yeşil Sol Parti müşahitleri ve onlarla birlikte hareket eden grup) Yarım saat kadar sonra, müşahitler bir seçmenin oy kullanma kabinine cep telefonu ile girmesine tepki verdiği sırada bu anı fırsat bilerek, sandığı provoke etmek için görevli bir kadına küfür ettiler. Gençler duyarsız kalmamışlar, tepki göstermişler." dedi.

Sözlü sataşmanın ardından sandalyelerin fırlatıldığını anlatan Bilgeç, olayın EXPO'ya dışardan gelenler tarafından büyütüldüğünü aktardı.

Bilgeç, Sandık Muhafaza ve Ulaştırma Komisyonunun AK Parti'li üyesi Nurettin Dereli'nin, fırlatılan bir sandalyenin başına isabet etmesiyle rahatsızlık geçirdiğini kaydetti.

Oy verirken oğlunun başına sandalye ve sert cisim fırlatıldı

Elif Tepe de olayları şöyle anlattı:

"Demokratik haklarımı kullanmak için oy vermeye geldim. Görev de aldım. Dünkü olay, oğlum oy vermeye geldiği sırada gerçekleşti. Sandıkta bir kadına hareket edilmesi üzerine oğlum hengameyi duyarak yaklaşmış. Komisyon üyesi Dereli'nin başına sandalye fırlatıldığını görmüş. Çok kötü tahrik ettiler. Kadınlara ağza alınmayacak küfürler ettiler, sandık görevlisine çok büyük hareketler, Müslümanlığımıza hakaretler. Oğlumun arkasından bir poşetin içinde, taş ya da demir olduğunu düşündüğümüz sert bir cismi fırlattılar. Önce başına sandalye isabet etti. Başının ön ve arka taraflarında ödem oluştu. Hastane 1 haftalık rapor verdi."

Ömer San da Yeşil Sol Parti müşahitlerinin sandık görevlisi kadına küfür ettiğini, genç bir seçmenin buna tepki göstermesi üzerine tartışma başladığını ifade etti.

Abdullah Kılınç da olay çıkarmak için son saatlerde oluşan kalabalık ve sandık başlarındaki yoğunluğun fırsat bilindiğini, kesici aletlerin dahi kullanıldığını söyledi.

Mehmet Nuri Acar da her türlü yatıştırma girişimlerine rağmen sonuç alamadıklarını, sarf edilen ağır hareketlerin vatandaşın tepkisine yol açması üzerine olayların çıktığını aktardı.

Olayın ardından oy verme saatinin de sonuna gelinmesi üzerine bina giriş çıkışlara kapatılmıştı.

Halihazırda Expo alanında oy verme işlemi sürüyor.

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