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Dünya

Brüksel'de sığınma merkezine alınmayan göçmenlerin çadırları dağıtıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sığınma merkezine alınmak için bekleyen göçmenlerin çadırları söküldü.

Selen Temizer   | 01.12.2021
Brüksel'de sığınma merkezine alınmayan göçmenlerin çadırları dağıtıldı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Belçika'da sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil'in başkent Brüksel'deki merkezi Petit Chateau'nun önünde son günlerde kuyruklar oluşuyor.

İçeri alınmayan göçmenler, uzun bekleyişlerinin sonunda merkezin önünde çadır kuruyor ve geceleri burada geçiriyor.

Belediye görevlileri, sabah erken saatlerde çadırları sökerek dağıttı. Çadırlar çöpe atıldı, caddeler tazyikli suyla temizlendi.

Göçmenlerin ise özel eşyalarını alarak yağmur altında beklemeye devam ettiği görüldü.

Belçika'da resmi kurumlardan söz konusu göçmenlerle ilgili farklı açıklamalar yapılıyor. Göçmenlerin resmi statüleriyle ilgili net bilgi bulunmazken, bir kısmının yasal oturum veya çalışma belgesi olmadan ülkede yaşayan ve çoğunlukla oturum talepleri reddedilen "kağıtsız"lardan olduğu biliniyor.

Petit Chateau'nun Müdürü Isabelle Plumat, 18 Ekim'de basına yaptığı açıklamada, merkezin neredeyse tamamen dolduğunu ve son aylarda "alarm durumunda" olduğunu söylemişti.

Merkezde 1 günlük grev yapılmıştı.

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