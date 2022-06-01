Dolar
16.43
Euro
17.63
Altın
1,846.67
ETH/USDT
1,959.40
BTC/USDT
31,833.00
BIST 100
2,584.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brüksel'de helal kesimin yasaklanmaması için Müslüman ve Yahudiler dayanışma içinde

Belçika'da Flaman ve Valon bölgelerinden sonra Brüksel Başkent Bölgesi parlamentosunun da helal kesim yasağını gündeme almasına karşı başlatılan kampanyada toplanan 127 bin imza, Müslüman ve Yahudilerin temsilcilerince söz konusu parlamentoya sunuldu

Selen Temizer, Esra Taşkın   | 01.06.2022
Brüksel'de helal kesimin yasaklanmaması için Müslüman ve Yahudiler dayanışma içinde Fotoğraf: Dursun Aydemir / AA

Brüksel

Yaklaşık 2 haftadır süren tartışmaların son günü olması nedeniyle bir araya gelen Müslüman ve Yahudi toplumun temsilcileri ile kampanyaya destek veren siviller, birlik ve beraberlik gösterisinde bulunmak için parlamento önünde toplandı.

Oturuma katılan Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü ve Belçika İslam Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Coşkun Beyazgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Brüksel parlamentosunun hayvan refahını koruma adına çıkarmaya çalıştığı yasayla ilgili dini özgürlükler noktasında ciddi bir ihlal söz konusu olduğu için epey bir zamandır mücadele veriyoruz." dedi.

Parlamentonun değişik çevrelerin görüşlerine başvurduğunu, Musevi cemaatini ve Müslümanları temsil eden kişilerin yanı sıra nörologların ve sektörün temsilcilerinin beyanlarda bulunduğunu aktaran Beyazgül, yasa tasarısının gerçekte hayvan refahını korumadığını, hayvanların hayatlarının son saniyelerine odaklandığını ve "aşırı sağcı, ırkçı ideolojilerin oyuncağı" niteliğinde olduğunu söyledi.

Beyazgül, "Brüksel'de böyle bir karar çıkarsa, Müslüman ve Yahudiler büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kalacak. Bu yasa çıkarsa, aşırı sağcı ve ırkçı kesimin oylarıyla çıkacak. Belçika ve Avrupa'nın başkenti Brüksel'de bu kadar farklı din ve kültürün barış içerisinde yaşadığı bir yerden bu mesajı vermek çok kötü olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu adaletsiz ve yanlış bir yasa"

Brüksel Baş Hahamı Albert Gigi de "Bu adaletsiz ve yanlış bir yasa. Dini azınlıkları, Yahudi ve Müslümanları hedef alıyor." dedi.

"Yahudi ve Müslümanların hayvan refahına karşı oldukları" yönünde bir algının yayılmaya çalışıldığına işaret eden Gigi, "Bizim için kabul edilemez olan şey şu, ​​sersemleterek, bayıltarak, gaz solutma yöntemiyle boğarak kesimin hayvanın canını daha az acıttığını öne sürerek dini ritüellere göre kesimin yasaklanması." şeklinde konuştu.

Yahudi inancında da hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesi anlamına gelen "koşer" kesim gereği, Yahudi toplum da mücadeleye destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina sona erdi
İngiltere'de 2 milyon kişinin uzun süreli Kovid-19'dan mustarip olduğu tahmin ediliyor
Türkiye'de 975 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da Kovid-19'lu hasta sayısı yok denecek kadar azaldı
KKTC'de kapalı alanlarda maske ve test zorunluluğu kaldırıldı

Benzer haberler

Brüksel'de helal kesimin yasaklanmaması için Müslüman ve Yahudiler dayanışma içinde

Brüksel'de helal kesimin yasaklanmaması için Müslüman ve Yahudiler dayanışma içinde

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'ya yaptırımların devam etmesinin önemini vurguladı

AnadoluJet'in Ankara'dan Brüksel'e ilk uçuşu gerçekleşti

AB liderleri Rusya'ya yaptırımları görüşüyor

AB liderleri Rusya'ya yaptırımları görüşüyor
Scholz: Avrupa'nın şimdiye kadar bir arada durmayı başarması, iyi bir işaret

Scholz: Avrupa'nın şimdiye kadar bir arada durmayı başarması, iyi bir işaret
AB Liderler Zirvesi'nde Rusya protestosu

AB Liderler Zirvesi'nde Rusya protestosu