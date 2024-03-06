Brüksel'de Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Dışişleri Bakanlığı binasının önünde toplanan yaklaşık 200 kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.
Brüksel
Göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binasının önünde yerel saatle 16.00'da bir araya geldi.
Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda Avrupa Birliği (AB), İsrail'in soykırım yapmasına izin vermekle suçlandı. Konuşmacılar Avrupa ülkelerinin İsrail'in tarafını tutarak Filistinlilere yönelik katliama suç ortağı olduğunu belirtti.
"Katil İsrail", "Filistin'e özgürlük", "İsrail'e boykot" sloganlarının atıldığı gösteride Gazze'de acil ateşkes sağlanması, Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması talep edildi.
Öte yandan, gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.