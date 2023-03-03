Brüksel'de çiftçiler hükümetin tarım politikalarına karşı traktörleriyle protesto düzenledi
Belçikalı çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto için yaklaşık 2 bin 500 traktörle Brüksel'e girdi.
Brüksel
Flaman Bölgesi'ndeki çiftçi örgütlerinin çağrısıyla çok sayıda çiftçi, Brüksel'de yerel hükümetin tarım politikalarına karşı gösteri düzenledi.
Flaman Bölgesi'nden Brüksel'e ana yollardan traktörleri ile giden çiftçiler, şehirdeki trafik akışını kesintiye uğrattı.
Yaklaşık 2 bin 500 traktörle gelen protestocular, Brüksel'in merkezindeki Arts Loi Caddesi'nde buluştu. Traktörlerini caddeye park eden ve trafiği kesen çiftçiler sloganlar attı.
Flaman Bölgesi hükümetinin tarım sektöründe 2025 yılına kadar nitrojen (azot) salımını sınırlama planına karşı çıkan göstericiler, "Çiftçi yoksa gıda ve gelecek yok" yazılı afişler astı.
Çiftçiler, hükümetin azot miktarını azaltma planının yürürlüğe girmesi halinde tarım ve hayvancılık yapamayacaklarını ve ekonomik krize gireceklerini savundu.
Polis, vatandaşlara şehre özel araçları ile gelmemeleri, metro ve tren gibi çeşitli toplu ulaşım seçeneklerini kullanmaları yönünde tavsiyede bulundu.
AB Komisyonu, Flaman Bölgesi'nin azot düşürme tedbirlerini yeterli bulmadığı için AB'nin Ortak Tarım Politikası (CAP) kapsamında bölgedeki çiftçilere sağlanacak fonları serbest bırakmıyor.
Flaman hükümeti, bu destekleri almak için azot planı hazırladı. Halen hükümet içindeki siyasi partiler arasında müzakereleri devam eden planın AB tarafından onaylanması halinde Flaman çiftçiler, 550 milyon avro doğrudan destek ve 1,6 milyar avro sübvansiyon alacak.
Ancak azot salımını azaltmak için Flaman Bölgesi'nde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde büyük ölçüde değişikliğe gidilmesi gerekiyor.