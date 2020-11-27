Euro
9.36
Dolar
7.84
BIST 100
1,328.73
Altın
1,784.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şırnak Valiliği, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'lı teröristin Irak'ta yakalandığını bildirdi
logo
Dünya

Brüksel’de düzensiz göçmenler oturum izni için gösteri yaptı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, mülteci derneklerinin temsilcileri ve düzensiz göçmenler, oturum taleplerine olumlu yanıt alabilmek için gösteri yaptı.

Dursun Aydemir   | 27.11.2020
Brüksel’de düzensiz göçmenler oturum izni için gösteri yaptı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Büksel

Belçika Kağıtsızlar Koordinasyonunun çağrısıyla Art Loi meydanında toplanan bir grup, oturum başvurusundan cevap alamayan sığınmacıların dosyalarının görüşülmesi için çağrıda bulundu.

"Kağıtsız" olarak tanımlanan ve başvurularına rağmen oturum izni alamayan düzensiz göçmenler, yasal haklarının bir an önce verilmesini, çalışma hayatındaki ayrımcılığın önlenmesini istedi.

Brüksel'de her hafta gösteri yapan göçmenler, "Kağıtsızlarla dayanışma", "Tehlikeli değiliz", "Yabancı değiliz, birinci, ikinci, üçüncü kuşağız" sloganları atarak şarkılar söyledi.

Ülkede çoğunluğu Brüksel’de olmak üzere 150 bin kadar "kağıtsız" ilticacının yaşadığı tahmin ediliyor. Bu düzensiz göçmenler arasında oturum izni için 12 yıl önce başvurmasına rağmen hala cevap alamayanlar da bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 269 bin 650'ye çıktı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 406 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı
Avrupa'da Kovid-19 aşısına ilk onay yıl bitmeden verilebilir
Almanya’da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyonu geçti

Benzer haberler

Brüksel’de düzensiz göçmenler oturum izni için gösteri yaptı

Brüksel’de düzensiz göçmenler oturum izni için gösteri yaptı

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi

Paris'te polis, kamplarını dağıttığı sığınmacıları sokak sokak kovaladı

Paris'te yaklaşık 2 bin düzensiz göçmenin kaldığı kamp tahliye edildi

Paris'te yaklaşık 2 bin düzensiz göçmenin kaldığı kamp tahliye edildi

İzmir'de 107 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de 107 sığınmacı kurtarıldı
Mersin açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı