Brooklyn’de polisin bir şüpheliye silahlı müdahalesi sonrası çıkan protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı
New York
ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde, polis tarafından gerçekleştirilen bir silahlı müdahale sonrası protestolar düzenlendi. Sutter Avenue metro istasyonunda yaşanan olayla ilgili adalet talep eden göstericiler, sokaklara döküldü. Gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Mickles olayı
15 Eylül Pazar günü Sutter Avenue L metro istasyonunda polisin silahlı müdahalesi sonucunda 37 yaşındaki Derell Mickles ve iki sivil yaralanmıştı. Polis memurları Edmund Mays ve Alex Wong, elinde bıçakla kendilerine doğru ilerleyen Mickles’a dokuz el ateş açarak etkisiz hale getirmişti. Mickles, polisin uyarılarına rağmen bıçağını bırakmayı reddetmiş ve olay sonrasında gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.