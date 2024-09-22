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Dünya

Brooklyn’de polisin bir şüpheliye silahlı müdahalesi sonrası çıkan protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı

22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Brooklyn’de polisin bir şüpheliye silahlı müdahalesi sonrası çıkan protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı

New York

ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde, polis tarafından gerçekleştirilen bir silahlı müdahale sonrası protestolar düzenlendi. Sutter Avenue metro istasyonunda yaşanan olayla ilgili adalet talep eden göstericiler, sokaklara döküldü. Gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mickles olayı

15 Eylül Pazar günü Sutter Avenue L metro istasyonunda polisin silahlı müdahalesi sonucunda 37 yaşındaki Derell Mickles ve iki sivil yaralanmıştı. Polis memurları Edmund Mays ve Alex Wong, elinde bıçakla kendilerine doğru ilerleyen Mickles’a dokuz el ateş açarak etkisiz hale getirmişti. Mickles, polisin uyarılarına rağmen bıçağını bırakmayı reddetmiş ve olay sonrasında gözaltına alınmıştı.

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