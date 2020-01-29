British Airways Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu
British Airways, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.
Ankara
British Airways, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.
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