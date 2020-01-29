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Dünya

British Airways Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu

British Airways, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 29.01.2020
British Airways Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu

Ankara

British Airways, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

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