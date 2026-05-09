Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi açıldı

Yunus Emre Enstitüsü Sao Paulo Türk Kültür Merkezi, İstiklal Marşı ve Brezilya milli marşının okunmasının ardından düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kente bağlı Bela Vista Mahallesi'ndeki YEE temsilciliğinin açılışına Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Özgür Uludüz, YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, YEE Latin Amerika'dan Sorumlu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, YEE Sao Paulo Koordinatörü Yalçın Doğan, diplomatik misyon şefleri, ülkede yaşayan Türk vatandaşları ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Akça, burada yaptığı konuşmada, YEE'nin Sao Paulo'da açılmasından "büyük" gurur duyduklarını belirterek destekleri için Brezilya hükümeti, Kültür Bakanlığı ve Sao Paulo Valiliğine teşekkür etti.

Brezilyalıların, Türk kültürünü "çok" merak ettiğini dile getiren Akça, şunları söyledi:

"Türk dizilerini çok izliyorlar, her yıl binlerce Brezilyalı Türkiye'yi ziyaret ediyor. Sadece geçen yıl 120 bin Brezilyalı Türkiye'ye gitti ve bunun daha da artmasını istiyoruz. Hangi Brezilyalı ile sohbet etsek ya Kapadokya'yı görmüştür ya da İstanbul'u. Türkiye'nin kendilerine çok sempatik geldiğini ifade ediyorlar. YEE'nin burada açılması vesilesiyle Türk kültürünü burada tanıtacağız. Buraya Osmanlı pasaportuyla gelmiş ve 'Los Turcos' olarak bilinen Lübnan, Suriye ve Filistin kökenli binlerce kişi var. Bu insanlar, bu kültürü unutmak istemiyor ve bilgi sahibi olmak istiyorlar."

Akça, YEE’nin burada açılmasının Türkiye-Brezilya ilişkilerine büyük katkı sağlayacağını belirterek emeği geçen Enstitü yetkililerine teşekkür etti.

Başkonsolos Uludüz, YEE’nin Sao Paulo’da açılmasının kendisi için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirterek "Türkiye’ye ait bir kültür merkezini fazlasıyla hak eden bu bölgede, bize ait bir alanın açılışına tanıklık etmek ve bu anı kendi gözlerimle görmek benim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Sao Paulo Belediyesi Uluslararası İlişkiler Sekreteri Angela Vidal Gandra Martins, Türk kültürünün burada artık yabancı bir kültür olmadığını anlatarak "Dünyada en çok konuşulan 15. dil olan Türkçenin burada öğretilecek olması bizi mutlu ediyor. Brezilyalıların Türklere duyduğu sempatinin en önemli nedenlerinden biri de Türk dizileri." dedi.

İki ülke ilişkilerinin yalnızca politika üzerinden yürümemesi gerektiğini vurgulayan Gandra, "Ülkeler arasında sevgi, hoşgörü ve dostluğu da önemsiyoruz. YEE’nin burada açılması bizi son derece mutlu etti ve bunu her yerde tanıtacağız." diye konuştu

Burada Türk kültürünü tüm yönleriyle tanıtmayı hedefliyoruz"

YEE Başkanı Prof. Dr. Aliy de konuşmasında, Latin Amerika'da 4. merkezi Sao Paulo'da açtıklarını, buranın çok kültürlülüğe ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Sao Paulo'da tüm kültürlere yönelik büyük bir "ilgi" ve "saygı" olduğuna dikkati çeken Aliy, şunları kaydetti:

"Açılışımıza katılan birçok Brezilyalı, merkezin hizmete girmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkçe öğrenme ihtiyaçlarının bu sayede karşılanacağını ifade eden katılımcılar, Türkiye’ye olan ilgilerini ve Türkiye ile kurdukları bağları bizimle paylaştı. Bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Önemli bir şehirde önemli bir merkez açtık. Üniversite çevrelerinden de ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olumlu mesajlar aldık. Burada Türk kültürünü, tarihini, medeniyetini ve Türkçeyi tüm yönleriyle tanıtmayı hedefliyoruz. Ayrıca akademik çalışma yapmak isteyenler için Türkiye’ye açılan bir kapı olmaya çalışacağız."

Brezilya'da Türk kültürünün temsilcileri olarak Los Turcoslara değinen Aliy, "Kendilerini Türk kültürünün buradaki temsilcileri olarak gören insanlar da bulunuyor. Bu toplulukların temsilcileri bugün Enstitümüzün açılışına katılarak bizleri onurlandırdı. Ayrıca burayı artık kendi mekanları gibi gördüklerini ifade ettiler. Brezilyalı yetkililer ile birçok başkonsolosun da açılışımıza katılması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu." diye konuştu.

Törenin ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.