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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ankara’da Avrupa Birliği Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Dünya

Brezilya'nın güneyinde etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 28'e çıktı

Brezilya'nın güney bölgesinde hafta sonundan bu yana etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Sinan Doğan  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Brezilya'nın güneyinde etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 28'e çıktı

Bogota

Bölge Valisi Eduardo Leite, düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarının Pardo Nehri Vadisi'nde yoğunlaştığını belirterek, ölü sayısının artma olasılığının bulunduğunu söyledi.

Tropikal kasırganın yol açtığı heyelan ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e çıktığını bildiren Leite, "Rio Grande do Sul bölgesinde, görülmemiş iklimsel bir felaketle boğuşuyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkililer, Rio Grande do Sul bölgesinde 67 kasabanın şiddetli fırtına ve sellerden etkilendiğini, 1650 kişinin evsiz kaldığını ve 3 bini aşkın kişinin de geçici olarak güvenli yerlere gittiğini duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kasırga sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Halka yardım etmek için her türlü gayreti göstereceğiz." demişti.

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yılbaşından bu yana çok sayıda kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de evsiz kaldı.

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