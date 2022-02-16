Dolar
13.63
Euro
15.51
Altın
1,856.79
ETH/USDT
3,151.90
BTC/USDT
44,177.00
BIST 100
2,053.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai Expo'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Pavilyonu'nda dün gençlerle bir araya geldi
logo
Dünya

Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların tetiklediği seller nedeniyle 6 kişi öldü.

Muhammed Emin Canik   | 16.02.2022
Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti

Buenos Aires

Brezilya Bölgesel Kalkınma Bakanı Rogerio Marinho, Twitter hesabından, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde şiddetli yağışların nehirlerin taşmasına neden olduğunu, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 52 noktada toprak kayması yaşandığını aktardı.

Marinho paylaşımında, yerel yöneticilerle temas halinde olduklarını, selden etkilenen, riskli bölgelerde yaşayan ve evsiz kalan kişilere yardım edeceklerini duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, dağlık bölgelerde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları ve parkları sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülüyor.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, Petropolis'in şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatte aldığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri 3 kişinin kayıp olduğunu, 120'den fazla itfaiyecinin toprak kayması olan bölgelerde muhtemel kurbanları aramak için çalışmalara başladığını aktardı.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de kaybolmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hamileliğin son 3 ayındaki 'hatırlatma dozu' bebekleri de koruyor
Çin ana karasında son 24 saatte 102, Hong Kong'da 1619 Kovid-19 vakası tespit edildi
DSÖ: 10 ülkede Kovid-19 vakalarının çoğunu Omicron'un alt varyantı BA.2 oluşturuyor
Hollanda'da Kovid-19'la mücadelede 3 aşamalı normalleşme süreci başlıyor
İtalya'da 50 yaş üstüne Kovid-19 aşı zorunluğu başladı

Benzer haberler

Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti

Küresel ısınma yüzünden Afrika'da 190'dan fazla sit alanı sular altında kalabilir

Brezilya Amazonları'nda ocakta 'ormansızlaştırılan' alan Manhattan'dan 7 kat büyük

Sel felaketi yaşayan Bozkurt, 6 ayda şantiyeye döndü

Sel felaketi yaşayan Bozkurt, 6 ayda şantiyeye döndü
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü

Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü
Çanakkale'de aşırı yağışlarla taşan Kocabaş Çayı'nda temizlik başlatıldı

Çanakkale'de aşırı yağışlarla taşan Kocabaş Çayı'nda temizlik başlatıldı