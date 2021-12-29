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Dünya

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e, acil durum ilan edilen kent sayısı 136'ya yükseldi.

Muhammed Emin Canik   | 29.12.2021
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

Buenos Aires

Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetiminden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasımdan bu yana devam eden yağmurlar nedeniyle ölenlerin sayısının 21'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, sel felaketinde evini kaybedenlerin 34 bin 163'e, tahliye edilenlerin 42 bin 929'a ve sellerden etkilenenlerin sayısının 471 bin 786'ya yükseldiği belirtildi.

Nüfusu 15 milyonu aşan eyalette meydana gelen seller nedeniyle acil durum ilan edilen kent sayısı 136'ya yükseldi.

Bahia Eyalet Valisi Rui Costa, doğal afet ile Kovid-19'un aynı anda eyaleti etkilediğini, güneydeki bazı kentlerde tüm ilaç ve aşıların kullanılmaz hale geldiğini söylemişti.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde, geçen haftadan itibaren sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 37 kentin tamamen sular altında kaldığı açıklanmıştı.

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