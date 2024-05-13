Dolar
32.23
Euro
34.72
Altın
2,349.33
ETH/USDT
2,912.90
BTC/USDT
61,523.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 144'e yükseldi

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e çıktığı, kaybolanların sayısının ise 125 olduğu bildirildi.

Sinan Doğan  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 144'e yükseldi

Bogota

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 144, kayıpların sayısının 125 olarak güncellendiği belirtildi.

Yaralı sayısının 800'e yükseldiği ve selden etkilenen kişi sayısının ise 2 milyon 100 bini geçtiği kaydedilen açıklamada, yerinden edilenlerin sayısının da 620 bini aştığı ifade edildi.

Açıklamada, 81 bin kişinin kilise, okul ve spor salonlarında misafir edildiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Felaket durumu ilan edilmişti

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanlar olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
"Çember-18" operasyonlarında 4 bin 995 firari yakalandı
Hatay'da sağanak nedeniyle 2 ilçede eğitime ara verildi
Tokat'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Benzer haberler

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 144'e yükseldi

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 144'e yükseldi

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 137'ye çıktı

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 101'e çıktı

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 101'e çıktı
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet