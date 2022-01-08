Dolar
13.84
Euro
15.76
Altın
1,796.42
ETH/USDT
3,054.20
BTC/USDT
41,110.00
BIST 100
2,033.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brezilya'da turistlerin gezdiği teknelerin üzerine kaya düştü

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçası devrildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik   | 08.01.2022
Brezilya'da turistlerin gezdiği teknelerin üzerine kaya düştü

Buenos Aires

Brezilya'da yayın yapan G1 adlı internet portalında yer alan habere göre, Minas Gerais İtfaiyesi, eyalete bağlı Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaya parçasının 3 tekneyi etkilediği, yaralanan 9 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği ve hafif yaralanan 23 kişinin tedavisinin ise tamamlandığı bildirildi.

Brezilya donanması, olaya ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle düştüğü tahmin ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 303 bin 669 Kovid-19 vakası belirlendi
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyon 500 bini aştı
Türkiye'de 66 bin 237 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 836 bin 603'e çıktı
Tokyo'da Kovid-19 günlük vakaları bir haftada 15 kat arttı

Benzer haberler

Brezilya'da turistlerin gezdiği teknelerin üzerine kaya düştü

Brezilya'da turistlerin gezdiği teknelerin üzerine kaya düştü

Brezilya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 24'e yükseldi

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 24'e yükseldi