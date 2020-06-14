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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 892 kişi hayatını kaybetti

Dünyada yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, son 24 saatte 892 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 42 bin 720'ye yükseldi.

Muhammed Emin Canik   | 14.06.2020
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 892 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Marcello Zambrana/AA

Buenos Aires

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 21 bin 704 artarak 850 bin 514 olarak kaydedildi.

Ölü sayısı, son 24 saatte 892 kişinin hayatını kaybetmesiyle 42 bin 720'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 172 bin 875 vaka ve 10 bin 581 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 592 kişinin ölümüne neden olan virüs, 78 bin 836 kişide görüldü.

Brezilya, dün virüs kaynaklı ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, bölgede "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

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