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Dünya

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 730 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik   | 10.05.2020
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 730 kişi öldü

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 730 artışla 10 bin 627'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 611 artarak 155 bin 939'a çıktı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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