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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1282 kişi hayatını kaybetti

Dünyada Kovid-19salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, son 24 saatte 1282 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 gün sonra yeniden 1000'in üzerine çıktı.

Muhammed Emin Canik   | 17.06.2020
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1282 kişi hayatını kaybetti

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1282 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısı 45 bin 241'e, vaka sayısı da 34 bin 918 artarak 923 bin 189'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 190 bin 285 vaka ve 11 bin 132 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 967 kişinin ölümüne neden olan virüs, 83 bin 343 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

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