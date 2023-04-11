Dolar
19.27
Euro
20.99
Altın
2,000.07
ETH/USDT
1,919.80
BTC/USDT
30,062.00
BIST 100
5,092.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 6 kişi öldü

Brezilya'nın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde şimdiye kadar 6 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı.

Sinan Doğan  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 6 kişi öldü Fotoğraf: Ricardo Stuckert/BR Presidency

Bogota

Yetkililer, Maranha eyaletine bağlı 64 kasabada acil durum ilan edildiğini belirterek, seller nedeniyle 7 bin 700 ailenin evsiz kaldığını, 35 binden fazla kişinin de tahliye edildiğini kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği sel bölgelerinde şu ana kadar 6 kişi yaşamını yitirdi.

Afet bölgesindeki Trizidela do Vale kentini helikopterle havadan inceleyen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yerel yetkililerden bilgi aldı.

Lula da Silva, daha sonra selin en çok vurduğu Bacabal mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Federal, eyalet ve belediye ile iş birliği içinde hareket ettiklerini belirten Lula da Silva, "Mağdur alan insanlarla ilgilenmek zorudayız. İnsanlar yatak istiyor, su istiyor ve kendilerini rahatlatacak herhangi bir şey istiyor, hükümet olarak bunlar yapabileceğimiz şeylerdir." ifadesini kullandı.

Brezilya'da en son Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 65 kişi ölmüş, 2 binden fazla kişi evsiz kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Türk Kızılayın Orta Anadolu Kan Merkezi iftar sonrasında bağışçıları bekliyor
Malatya'da depremlerde ağır hasar gören 5 katlı bina çöktü

Benzer haberler

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 6 kişi öldü

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 6 kişi öldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet