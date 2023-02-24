Dolar
18.88
Euro
20.01
Altın
1,825.00
ETH/USDT
1,649.20
BTC/USDT
23,863.00
BIST 100
5,086.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 50'ye çıktı.

Sinan Doğan   | 24.02.2023
Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Bogota

Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, 18 Şubat'tan bu yana etkili olan sel felaketlerinde ölü sayısının 50'e yükseldiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyalette, sel ve toprak kaymalarında bin 815 kişinin evsiz kaldığı belirtildi.

Rakamların kesin olmamakla birlikte kayıp olan 30'dan fazla kişi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İletişim hatlarının zarar görmesi nedeniyle bağlantının güçlükle sağlandığı bölgede, yardım faaliyetleri için merkezi hükümetten bütçe aktarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 21 Şubat'ta felaket bölgesini ziyaret etmiş, helikopterle havadan incelemede bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için İstanbul'un Sarıyer ilçesinde acele kamulaştırma yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi
Deprem bölgesindeki eğitimciler OHAL süresince ek ders ücretinden yararlandırılacak
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48'e çıktı

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Brezilya'da sel ve toprak kayması sonucu 40 kişi öldü

Brezilya'da sel ve toprak kayması sonucu 40 kişi öldü
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'den yaralı depremzedelere ziyaret

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'den yaralı depremzedelere ziyaret

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet