Brezilya'da Kovid-19'dan ölen 60 yaş altı kişilerin oranı yüzde 31'e çıktı
Brezilya'da demografik nedenler ve yoksulluk sebebiyle diğer ülkelere kıyasla daha fazla genç ve orta yaşlının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ankara
Brezilya'da demografik nedenler ve yoksulluk sebebiyle diğer ülkelere kıyasla daha fazla genç ve orta yaşlının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirdiği bildirildi.
Brezilya resmi istatistiklerine göre, ülkede Kovid-19 kurbanlarının yüzde 69'u 60 yaş üstüyken, nisan başında yüzde 19 olan 60 yaş altı Kovid-19 ölümleri bu hafta yüzde 31'e yükseldi.
Cep telefonu konumu verilerine dayandırılan araştırmalar, Brezilyalıların git gide daha az "evde kal" önerilerine riayet ettiğini gösteriyor.
Brezilyalı genç yetişkinlerde Kovid-19'dan yüksek ölüm oranında, çalışmak zorunda olmalarının da etkili olduğu ifade ediliyor.
Ülkede nüfusun yüzde 20'si, günde 5,5 dolardan az parayla hayatlarını sürdürüyor.
Bu arada araştırmacılardan oluşan "COVID-19 Brasil" isimli bir grup, Brezilya'da Kovid-19 enfekte kişi sayısının, resmi rakamların 10 katından fazla yani 3,6 milyon olduğunu iddia etti.
Grup, Brezilya'da 20-29 ve 30-39 yaş gruplarının her birinde 580 binin üzerinde Kovid-19 vakası bulunduğunu ileri sürüyor.
Brezilya'da 60 yaş üstündekiler, nüfusun yüzde 13,6'sını oluşturuyor.
Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 20 bin 47'ye, vaka sayısının da 310 bin 921'e çıktığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.