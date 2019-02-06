ANKARA

Minas Gerais Sivil Savunma kurumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brezilya'nın Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 142'ye çıktığı kaydedildi.

Cesedine ulaşılan 122 kişinin kimliğinin belirlendiği, 20 cesede dair kimlik tespit çalışmalarının ise devam ettiği aktarılan açıklamada, 194 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

13 milyon metreküp atık döküldü

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Olayla ilgili 5 mühendis, barajın yapım aşamasındaki ihmalleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Muhabir: Emel Öz Gözellik