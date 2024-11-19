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Dünya

Brezilya lideri Lula da Silva, BM bünyesinde "İklim Değişikliği Konseyi" kurulmasını önerdi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, iklim değişikliğiyle mücadelenin güçlendirilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde "İklim Değişikliği Konseyi" kurulması önerisinde bulundu.

Sinan Doğan  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Brezilya lideri Lula da Silva, BM bünyesinde "İklim Değişikliği Konseyi" kurulmasını önerdi

BOGOTA

Lula da Silva, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi" oturumunda konuştu.

Devlet Başkanı Lula da Silva, iklim değişikliğiyle mücadelenin güçlendirilmesi için BM bünyesinde farklı aktörleri, süreçleri ve mekanizmaları bir araya getirecek "İklim Değişikliği Konseyi" kurulması önerisinde bulundu.

Gezegeni en çok kirleten ülkeleri hatırlatan Lula da Silva, "Zengin ülkelerin tarihi sorumluluklarını üstlenmeden, diğer ülkelerden daha hırslı olmalarını beklemeleri inandırıcı değil." dedi.

Lula da Silva, Brezilya'nın sera gazı emisyonlarını 2035'e kadar yüzde 59 ila yüzde 67 azaltmayı hedeflediğini belirterek, gelişmiş ülkelere de sera gazı azaltım programlarını tüm üretim sektörlerinde uygulamaları çağrısı yaptı.

"Ormansızlaşma sorunu 2030'a kadar ortadan kaldırılacak"

Paris İklim Anlaşması'na göre daha güçlü iklim yönetişimi çağrısını yineleyen Lula da Silva, "Çevre suçları konusunda taviz vermeyeceğiz. Brezilya topraklarının yaklaşık yüzde 60'ını kaplayan ve dünyanın en büyük tropik ormanı olan Amazonlar'da ormansızlaşma sorunu 2030'a kadar ortadan kaldırılacak." diye konuştu.

Lula da Silva, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) değinerek, iklim kriziyle mücadeleyi finanse edecek anlaşmalara varılmasını ve bu görevin 2025 toplantısına bırakılmamasını istedi.

"Uygulama araçları olmadan hiçbir hedef sürdürülebilir değil"

Ülkesindeki Belen kentinde Kasım 2025'te yapılacak BM COP30 İklim Değişikliği Zirvesi'ni hatırlatan Lula da Silva, "İklim sisteminde geri dönüşü olmayan bir bozulmayı önlemek için son şans. Biz buradayken temsilcilerimiz Bakü'de yeni bir iklim finansmanı hedefini müzakere ediyor. Uygulama araçları olmadan hiçbir hedef sürdürülebilir değil." ifadesini kullandı.​​​​​​

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