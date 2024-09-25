Brezilya Devlet Başkanı Lula, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerini soykırım olarak tanımladı
Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerini soykırım olarak tanımlayarak, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu destekleyenleri harekete geçmeye çağırdı.
New York
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