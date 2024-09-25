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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Brezilya Devlet Başkanı Lula, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerini soykırım olarak tanımladı

Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerini soykırım olarak tanımlayarak, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu destekleyenleri harekete geçmeye çağırdı.

Şerife Çetin  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Brezilya Devlet Başkanı Lula, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerini soykırım olarak tanımladı

New York

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