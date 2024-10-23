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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Brezilya Devlet Başkanı Lula: Erdoğan'ın söylediği gibi Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki sözlerini tekrarlayarak, Gazze'nin dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldiğini belirtti.

Zeynep Katre Oran, Ecem Şahinli Ögüç  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Brezilya Devlet Başkanı Lula: Erdoğan'ın söylediği gibi Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi

Ankara

Brezilya hükümet sitesindeki açıklamaya göre, Lula, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki toplantıya çevrimiçi bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda söylediği gibi, Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi" diyen Lula, bu durumun Batı Şeria ve Lübnan'a da yayılmaya başladığını ifade etti.

Lula, Ukrayna'daki gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve barış müzakerelerinin başlatılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

"Küresel etkileri olabilecek iki savaşla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulunan Lula, ortak çıkarlar doğrultusunda birlikte çalışma zamanı olduğunu söyledi.

Brezilya'nın G20 dönem başkanlığına verdikleri destek için diğer üye ülkelere teşekkür eden Lula, kendilerine verilen desteğin, eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik girişimlerin ilerletilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

İklim krizi nedeniyle karşı karşıya olunan sorunlara da dikkati çeken ve BRICS'in iklim değişikliğiyle mücadelede kilit bir aktör olduğunu söyleyen Lula, "Dünyamız tektir ve geleceği kolektif eyleme bağlıdır." dedi.

Lula, BRICS ülkelerinin, son yıllarda küresel ekonomik büyümenin önemli kısmından sorumlu olduğunu ve dünyada bulunan nadir toprak elementlerinin çoğunu barındırdığını kaydetti.

Brezilya'nın BRICS ülkelerine ihracatının 2003 ile 2023 yılları arasında 12 kat arttığını aktaran Lula, "BRICS, şu anda Brezilya'nın ithalatının neredeyse üçte birini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

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