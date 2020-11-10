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Dünya, Koronavirüs

Brezilya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının deneylerini durdurdu

Brezilya'da insanlar üzerinde denenen Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının deneyleri geçici olarak askıya alındı.

Muhammed Emin Canik   | 10.11.2020
Brezilya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının deneylerini durdurdu

Buenos Aires

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumundan (Anvisa) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede CoronaVac'ın insanlar üzerinde yapılan deneylerinin "ciddi bir advers olay" nedeniyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Açıklamada, deneyleri durdurma kararına ilişkin net bir sebep gösterilmezken advers olayın 29 Ekim'de meydana geldiği belirtildi.

"Advers olay" bir ilacın kullanımında beklenmeyen yan etki şeklinde tanımlanıyor.

Açıklamada, ölüm, potansiyel ölümcül advers olay, kalıcı sakatlık veya sakatlık, hastanın hastaneye yatırılması gibi durumların "ciddi advers olay" olarak değerlendirildiği bildirildi.

CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde temmuz ayının sonlarında başlamıştı.

Dünyada Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Brezilya'da bugüne kadar 5 milyon 675 bin 32 kişide görülen virüs, 162 bin 628 kişinin ölümüne sebep oldu.

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Brezilya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının deneylerini durdurdu
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