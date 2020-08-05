Euro
8.40
Dolar
7.06
BIST 100
1,091.80
Altın
2,037.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brexit'ten sonra diğer AB ülkelerine göç eden İngilizlerin sayısı yüzde 30 arttı

İngiltere'den diğer AB ülkelerine yerleşen İngiliz vatandaşlarının sayısı artış gösterdi.

Bilal Acar   | 05.08.2020
Brexit'ten sonra diğer AB ülkelerine göç eden İngilizlerin sayısı yüzde 30 arttı

Londra

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının (Brexit) ardından diğer AB ülkelerine yerleşen İngiliz vatandaşlarının sayısının yüzde 30 arttığı bildirildi.

İngiliz Guardian gazetesinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine dayandırdığı haberde, Brexit sonrasında İngiltere'den diğer AB ülkelerine göçün arttığı kaydedildi.

Haberde, 2008-2015 arasında yılda 56 bin 832 İngiliz vatandaşının AB'ye üye ülkelere göç ettiği, bu sayının 2016-2018 döneminde 73 bin 642'ye yükseldiği belirtildi.

AB ülkelerinden vatandaşlık alan İngiliz sayısının yüzde 500 arttığına dikkatin çekildiği haberde, İngilizlerin en çok Alman vatandaşlığına geçmeyi tercih ettiği belirtildi.

Haberde, Brexit oylamasının yapıldığı 2016'dan sonra 31 bin 600 İngilizin Almanya'nın vatandaşı olduğu ve bu sayının yüzde 2000'lik bir artışa denk geldiği aktarıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen Berlin Sosyal Bilimler Merkezi araştırmacısı Daniel Auer, diğer AB ülkelerine göç eden İngiltere vatandaşlarının sayısındaki ciddi artışın, bir ülkenin büyük ekonomik veya siyasi krizden etkilenmesinin ardından beklenebilecek düzeyde olduğunu kaydetti.

İngiltere, 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 305'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 12 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan 219 bin 506 kişi iyileşti
Türkiye’den Arjantin’in Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek

Benzer haberler

Brexit'ten sonra diğer AB ülkelerine göç eden İngilizlerin sayısı yüzde 30 arttı

Brexit'ten sonra diğer AB ülkelerine göç eden İngilizlerin sayısı yüzde 30 arttı

AB Lübnan'a yardım gönderiyor

Libya Başbakanı Serrac AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

AB Zirvesi’nde zengin kuzey, fakir güneye karşı

AB Zirvesi’nde zengin kuzey, fakir güneye karşı