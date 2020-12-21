Euro
9.38
Dolar
7.67
BIST 100
1,380.03
Altın
1,881.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmaları” CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

BRC: İngiltere’de kapatılan mağazaların haftalık satış kaybı 2 milyar sterline ulaştı

İngiliz Perakende Konsorsiyumu Üst Yöneticisi Dickinson, "Birçok işletme ciddi zorluklar yaşayacak. Binlerce kişinin işi riske atılacak." açıklamasında bulundu.

Gökhan Kurtaran   | 21.12.2020
BRC: İngiltere’de kapatılan mağazaların haftalık satış kaybı 2 milyar sterline ulaştı Fotoğraf: Ray Tang/AA

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), İngiltere’de zorunlu ihtiyaç ürünlerinin satıldığı mağazaların haricindeki tüm perakende mağazalarının kapatılmasının şirketlere haftalık toplam maliyetinin 2 milyar sterlini bulduğunu bildirdi.

Perakende sektörünün çatı kuruluşundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında mağazaların kapalı kalmasının perakende sektörüne büyük zarar vereceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson, önlemler kapsamında kepenk kapatmak zorunda kalan mağazaların haftalık satış kaybının yaklaşık 2 milyar sterlin olduğunu belirtti.

Dickinson, “Birçok işletme ciddi zorluklar yaşayacak. Binlerce kişinin işi riske atılacak.” ifadelerini kullandı.

İş dünyası örgütü London First Üst Yöneticisi Jasmine Whitbread ise perakende zincirlerinin önlemler kapsamında kapatılması nedeniyle gelecek dönemde çok sayıda şirketin iflasa sürükleneceği uyarısında bulundu.

İngiltere’de perakende satışları uygulanan tedbirler nedeniyle kasım ayında yüzde 3,8 daralmıştı.

İngiltere'de vaka sayısının en çok arttığı şehir olan başkent Londra'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçen hafta tüm otel, misafirhane, sinema, tiyatro ve barın yanı sıra paket servisçiler haricinde tüm kafe ve restoranlar kapatılmıştı.

Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, cumartesi günü, ülkede daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir türünün ortaya çıkmasının ardından Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha sıkılaştırılmasına ve Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurarak, halkın evde kalmasını istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'ye seyahat kısıtlamalarının ardından Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda yoğunluk oluştu
Güney Afrika'da mutasyona uğrayan koronavirüs daha hızlı yayılıyor
BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı onaylandı
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 10 gün süreyle kapatma kararı aldı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşı yapılmaya başlanacağından mutluluk duyuyorum

Benzer haberler

İngiltere'ye seyahat kısıtlamalarının ardından Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda yoğunluk oluştu

İngiltere'ye seyahat kısıtlamalarının ardından Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda yoğunluk oluştu

BRC: İngiltere’de kapatılan mağazaların haftalık satış kaybı 2 milyar sterline ulaştı

Rusya Kovid-19’un daha bulaşıcı türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını durdurdu

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's bazı ürünlerin bitebileceği uyarısında bulundu

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's bazı ürünlerin bitebileceği uyarısında bulundu
İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüse kapsamlı araştırma

İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüse kapsamlı araştırma

İngiltere'de görülen Kovid-19 türü dünyada paniğe yol açtı

İngiltere'de görülen Kovid-19 türü dünyada paniğe yol açtı