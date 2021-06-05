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Dünya

Boşnak nine Orloviç'in bahçesine izinsiz yapılan Ortodoks kilisenin yıkımına başlandı

Lejla Biogradlija   | 05.06.2021
Boşnak nine Orloviç'in bahçesine izinsiz yapılan Ortodoks kilisenin yıkımına başlandı

Bosnia and Herzegovina

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kenti yakınlarındaki Konyevic Polye köyünde yaşayan Boşnak nine Fata Orloviç'in bahçesine izinsiz inşa edilen Ortodoks kilisesinin yıkımına başlandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 01 Ekim 2019'da verdiği kararla yıkılmasına hükmedilen kilisenin kaldırılması çalışmalarına sabah saatlerinde başlandığını sosyal medya hesabından duyuran Orloviç'in avukatı Rusmir Karkin, iş makinelerinin alanda olduğunu belirtti.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaştan önce köyünde eşi ve 7 çocuğuyla yaşayan Fata Orloviç, savaş sırasında eşi Sacir dahil, 22 yakınını kaybetti.

Ülkenin farklı bölgelerinde mülteci olarak yaşayan ve ABD'de yaşayan çocuklarının tüm ısrarlarına rağmen doğduğu toprakları terk etmeyen Orloviç, 1999'da savaştan önce yaşadığı köyüne döndü.

Döndüğünde bahçesine kilise yapıldığını gören Orloviç, izinsiz yapılan bu kilisenin kaldırılması için hukuk mücadelesi başlattı.

Kilisenin yıkılmaması için kendisine teklif edilen parayı reddeden Boşnak nine, 11 yıl süren hukuk mücadelesini 2019'daki AİHM kararıyla kazanmıştı.

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