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Dünya

Boşnak lider Becirovic, dünyanın Srebrenitsa'daki soykırımdan ders alması gerektiğini söyledi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, Srebrenitsa'daki soykırımdan dünyanın ve Avrupa'nın ders çıkarması gerektiğini söyledi.

İsmail Özdemir  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Boşnak lider Becirovic, dünyanın Srebrenitsa'daki soykırımdan ders alması gerektiğini söyledi

Sarajevo

Becirovic, İngiltere'nin Woodstock kasabasında bulunan Blenheim Sarayı'ndaki Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 4'üncü zirvesine katılmak için gittiği Londra'da Srebrenitsa soykırımını anma günü etkinliğine katıldı.

İngiliz hükümeti temsilcilerine ve milletvekillerine hitap eden Becirovic, 1995'in Temmuz ayında Sırp birliklerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili acımasızca öldürdüğü soykırımın tanınması yönünde destek veren İngiltere'ye teşekkür etti.

Bosna Hersek halkının, 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne Srebrenitsa hakkında karar tasarısını sunan İngiltere'yi takdir ettiğini belirten Becirovic, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki bu kararın kabul edilmesi Rusya tarafından engellenmişti. Yine de adalet mücadelemize devam ettik ve karar bu yılın mayıs ayında BM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu karara (11 Temmuz'un 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan edilmesi kararı) destek veren İngiltere'ye ve diğer ülkelere teşekkür ediyorum. Srebrenitsa'daki soykırımı uluslararası alanda anma kararı, BM Genel Kurulu'nun aldığı ahlaki ve medeniyet taraftarı bir karardı."

Becirovic, dünyanın ve Avrupa'nın Srebrenitsa'da yaşananlardan ders çıkarması gerektiğini, başlangıçta engellenemeyen kötülüklerin daha büyük ve tehlikeli hale geldiğini kaydetti.

Avrupa'da ve dünyada Srebrenitsa'daki soykırımı hatırlama kültürünün daha da geliştirilmesi gerektiğini aktaran Becirovic, "Hatırlama kültürü bize demokrasi ve insan hakları için mücadele etmeyi öğretiyor. Hatırlayarak, yeni nesiller için güvenli bir gelecek adına mücadele ediyoruz." dedi.


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