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Dünya

Bosna Savaşı'nda savaş suçu işlemekle itham edilen 7 kişi tutuklu yargılanacak

Bosna Savaşı sırasında savaş suçu işlemekle itham edilen ve önceki gün gözaltına alınan 7 kişinin tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Ekip, Kemal Zorlak   | 05.12.2021
Bosna Savaşı'nda savaş suçu işlemekle itham edilen 7 kişi tutuklu yargılanacak

Saraybosna

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 7 kişinin serbest kalmaları durumunda kaçma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme şüphesi bulunduğundan tutuklandıkları belirtildi.

Bosna Savaşı sırasında Biyelyina şehri yakınlarında Balatun bölgesinde 7'si çocuk, 8'i kadın toplam 22 Boşnak'ın öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanacaklar arasında Boşnakların infazıyla doğrudan bağlantısı bulunduğu düşünülen kişiler de yer alıyor.

Bosna'da, 1 Mart 1992'de başlayan savaş, 14 Aralık 1995'e kadar sürmüştü.

Savaş sırasında 100 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

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