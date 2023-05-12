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Dünya

Bosna Savaşı'nda Bratunac'da öldürülen 6 kurbanın cenazesi toprağa verildi

Bosna Savaşı'nda 1992-1995'te, Srebrenitsa yakınlarındaki Bratunac'da öldürülen 6 Boşnak kurbanın cenazesi törenle toprağa verildi.

İsmail Özdemir, Vedran Bosnjak  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Bosna Savaşı'nda Bratunac'da öldürülen 6 kurbanın cenazesi toprağa verildi Fotoğraf: Ahmed Bešić/AA

Saraybosna

Ülkenin doğusundaki Srebrenitsa yakınlarında bulunan Bratunac bölgesinde, 1992-1995'te yaşanan Bosna Savaşı'nda katledilen ve yıllar sonra toplu mezarlarda ulaşılan 6 Boşnak'ın cenazeleri, Tuzla şehrinden Bratunac'a getirildi.

Bratunac'daki Veljaci Anıt Merkezi'nde kılınan namazın ardından toprağa verilen cenazeler, öldürüldüğünde 7 yaşında olan Amira Paraganlija ve 31 yaşında öldürülen annesi Amira Paraganlija, 67 yaşında öldürülen babaannesi Rukija Paraganlija ile Alija Hodzic, Sabaheta Hasanovic ve Sacir Muminovic'e ait.

Kardeşi, annesi ve yeğenini kaybeden Samra Halilovic, savaş yıllarının kendisi için çok zor olduğunu ve her gün kayıplar yaşadıklarını söyledi.

Savaşın kendisinden en sevdiklerini aldığını vurgulayan Halilovic, çok üzgün olduğunu ifade etti.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcısı Camil Durakovic, savaşın başlamasıyla soykırımın da başladığına işaret ederek bunu unutmamaları gerektiğini çünkü bunun kendileri için bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic, şehit aileleriyle olduklarını, onlara saygı ve minnettarlıklarını göstermeye geldiklerini kaydetti.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Michael Murphy, kayıp kişileri bulmak için çalışmalara devam edilmesi ve suç işleyenlerin de adalet karşısına çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Cenazeye, Yüksek Temsilcilik Ofisi ve yerel hükümet yetkililerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu karar temelinde, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in, 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

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