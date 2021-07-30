Bosna Hersek'ten Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.
Bosnia and Herzegovina
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği taziye mesajında, yangınlarda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
Kurtarma çalışmalarının başarılı şekilde sonuçlanması temennisinde bulunan Turkovic, "Türkiye'nin bu felaketle başa çıkmayı başaracağına ve olabildiğince az kayıp vereceğine inanıyoruz. Bosna Hersek halkı sizinle." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.