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Dünya

Bosna Hersek'ten Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Vesna Besic,Sanela Crnovrsanin   | 30.07.2021
Bosna Hersek'ten Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Bosnia and Herzegovina

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği taziye mesajında, yangınlarda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kurtarma çalışmalarının başarılı şekilde sonuçlanması temennisinde bulunan Turkovic, "Türkiye'nin bu felaketle başa çıkmayı başaracağına ve olabildiğince az kayıp vereceğine inanıyoruz. Bosna Hersek halkı sizinle." ifadelerini kullandı.

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