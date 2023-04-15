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Dünya

Bosna Hersek'ten Türkiye'deki depremzedelere bir yardım tırı daha gönderildi

Bosna Hersek'ten, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için 1 tır ayni yardım yollandı.

Ahmet Nurduhan  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Bosna Hersek'ten Türkiye'deki depremzedelere bir yardım tırı daha gönderildi

Saraybosna

Bosna Hersek'teki EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu'nun, hijyen ürünleri üretimi yapan bir firmayla yaptığı işbirliği kapsamında hazırlanan 1 yardım tırı, Türkiye'ye hareket etti.

EMMASUS'tan yapılan yazılı açıklamada, yardım tırında kadın ve çocuklar için hijyen ürünleri ve EMMAUS çalışanlarının bağışladığı unların bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, EMMAUS'un Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma içerisinde olduğu kaydedildi, yardımda bulunan Bosna Herseklilere teşekkür edildi.

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