Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.79
BIST 100
93,555.99
Altın
1,346.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bosna Hersek'teki yeni toplu mezarda 8 kurbanın cesedine ulaşıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda bulunan yeni toplu mezarda, 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna savaşında öldürülen 8 kurbanın cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Kemal Zorlak, Sanela Crnovrsanin   | 07.06.2019
Bosna Hersek'teki yeni toplu mezarda 8 kurbanın cesedine ulaşıldı

Saraybosna

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda bulunan yeni toplu mezarda, 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna savaşında öldürülen 8 kurbanın cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşamba günü tespit edilen ve savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarının bulunduğu toplu mezarda kazı çalışmalarının devam ettiğini ve şimdiye kadar 8 kurbanın cesedine ulaşıldığını belirtti.

Söz konusu mezarda toplam 12 kurbanın gömülü olduğunun tahmin edildiğini kaydeden Fazlic, kurbanların başka mezarlara taşınmadıklarını ve şu ana kadar ulaşılan cesetlerin eksiksiz olduğunu vurguladı.

Toplu mezarın bulunduğu bölgede mermi kovanlarına da rastlandığını aktaran Fazlic, "Cesetlerin, savaş döneminde Donji Hadzici bölgesinde yaşayan 12 sivile ait olduğunu düşünüyoruz. Bu insanlar İgman Dağı üzerinden güvenli bölgeye ulaşmaya çalışırken yolları kesilerek katledilmiştir. Şu ana kadar 8 kişinin cesedine ulaştık, burada 4 cesede daha ulaşacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Kazı çalışmaları kapsamında kurbanların kişisel eşyalarına da ulaştıklarını ifade eden Fazlic, cesetlerin kimlik tespiti için DNA testine tabi tutulacağını söyledi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

TDV'den Bosna Hersek'in 'ahidname' köyünde iftar

TDV'den Bosna Hersek'in 'ahidname' köyünde iftar

Bosna Hersek'in 'kubbeli camiler şehri' Livno

Geleneksel Bosna iftarı çiçekleri andırdı

Saraybosna'nın ramazan geleneği: Kadınlar mukabelesi

Saraybosna'nın ramazan geleneği: Kadınlar mukabelesi
'Fethin simgesi' Kuşlat Camisi'nde ramazanlar başka güzel

'Fethin simgesi' Kuşlat Camisi'nde ramazanlar başka güzel
Bosna Hersek'te 'Beyaz Kurdele Günü'

Bosna Hersek'te 'Beyaz Kurdele Günü'