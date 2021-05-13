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Dünya

Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kenti sakinleri tarafından asılan Filistin bayrağıyla, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Lejla Biogradlija   | 13.05.2021
Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı

Saraybosna

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen Mostar Köprüsü, sadece şehre ismini vermekle kalmayıp yıllarca medeniyetleri ve kültürleri birleştiren bir simge görevini de üstleniyor.

Mostar şehrinin ruhu olarak bilinen köprü, Bosna'daki savaş sırasında Hırvat topçu birliklerinin yoğun top atışlarına dayanamayarak, 9 Kasım 1993'te yıkılmış, Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen köprü, 2004'te yeniden açılmıştı.

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