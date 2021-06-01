Euro
10.44
Dolar
8.52
BIST 100
1,432.30
Altın
1,893.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen programda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor
logo
Dünya

Bosna Hersek'teki savaşta 29 yıl önce öldürülen 5 kurban bugün toprağa verildi

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta öldürülen Bahrija Dautovic, Idriz Dautovic, Avdija Muratovic, Dervisa Rahmanovic ve Mejrusa Sahbegovic, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Lejla Biogradlija   | 01.06.2021
Bosna Hersek'teki savaşta 29 yıl önce öldürülen 5 kurban bugün toprağa verildi Fotoğraf: Ahmed Besic/AA

Kalesija

Bosna Hersek'teki savaşta 29 yıl önce öldürülen 5 kurban bugün toprağa verildi

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta öldürülen Bahrija Dautovic, Idriz Dautovic, Avdija Muratovic, Dervisa Rahmanovic ve Mejrusa Sahbegovic, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Zvornik kentinde 29 yıl önce Sırp güçler tarafından öldürülen 5 kişi, Gornja Kalesija Şehitliği'ne defnedilirken, cenaze törenine kurban yakınları katıldı. ( Ahmed Besic - Anadolu Ajansı )

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Zvornik kentinde 29 yıl önce Sırp güçler tarafından öldürülen 5 kişi, Gornja Kalesija Şehitliği'ne defnedilirken, cenaze törenine kurban yakınları katıldı.

Zvornik Esir ve Kayıp Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Grahic, bugüne kadar 787 kişinin defnedildiğini anımsatarak, savaş zamanında öldürülen yüzlerce kişinin kemik kalıntısına halen ulaşılamadığını söyledi.

Siyah Giyinen Kadınlar isimli sivil toplum kuruluşundan Stasa Zajevic de Sırbistan'dan geldiklerini belirterek, "Zvornik'te yaşananlara ilişkin ülkemde yapılan dava, savaş mağdurları için utanç verici ve küçük düşürücü bir şekilde sonuçlandı." diye konuştu.

Babası Idriz Dautovic'i toprağa veren Samira Dautovic Kabaric ise oğluna dedesinin ismini koyduğunu anlatarak, "Kemik kalıntılarına geçen yıl ulaşıldı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toprağa veremedik." dedi.

Bosna Hersek'teki savaşta, Zvornik kentinde 2 binden fazla Boşnak sivil katledilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD ilaç şirketi Moderna Kovid-19 aşısının nihai onayı için başvuru yapacak
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 137 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: Aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracağız
DSÖ koronavirüs varyantlarına Yunan alfabesindeki harflerin adını verdi
Dünya genelinde 1 milyar 940 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Bosna Hersek'teki savaşta 29 yıl önce öldürülen 5 kurban bugün toprağa verildi

Bosna Hersek'teki savaşta 29 yıl önce öldürülen 5 kurban bugün toprağa verildi

Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu

Bosna Hersek'teki savaşın kurbanları Beyaz Kurdele Günü'nde anıldı

Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Namoura: Filistin halkı Türkiye'ye büyük saygı duyuyor

Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Namoura: Filistin halkı Türkiye'ye büyük saygı duyuyor
Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Bosnalı İbro Zahirovic'in çektiği görüntüler savaşta yaşananlara ışık tutuyor

Bosnalı İbro Zahirovic'in çektiği görüntüler savaşta yaşananlara ışık tutuyor