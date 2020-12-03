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Dünya

Bosna Hersek'teki savaş suçları nedeniyle iki eski Sırp askere 16 yıl hapis cezası

Bosna Hersek'in doğusundaki Foça şehrinde 1992 yılında işledikleri savaş suçları nedeniyle eski Sırp askerler Radovan Paprica ile Slavko Ognjenovic 8'er yıl hapse mahkum edildi.

Lejla Biogradlija   | 03.12.2020
Bosna Hersek'teki savaş suçları nedeniyle iki eski Sırp askere 16 yıl hapis cezası

Saraybosna

Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp ordusunda görev yapan Paprica ile Ognjenovic'in, Foça'da Boşnak sivillere yönelik "insanlığa karşı suç" işlediklerine hükmederken, bu iki isme 8'er yıl hapis cezası verdi.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Paprica ile Ognjenovic'in 1992'de Foça şehrinde sivil Boşnaklara yönelik gerçekleştirilen sistematik saldırılara katıldıkları, tehdit ve cinsel istismar suçları işledikleri kaydedildi.

Bu arada, Bosna Hersek'te yaşanan savaşta Sırp asker, polis ve paramiliter grupların yoğun saldırılarına maruz kalan Foça ve civarında, 3 bine yakın Boşnak sivil öldürülürken, bu kişilerin evleri ateşe verildi. Boşnak erkekler esir kamplarına götürülürken, kadınlara tecavüz edildi.

Ayrıca, başta Alaca Camisi olmak üzere bölgedeki birçok İslam eseri de Sırplar tarafından yıkıldı.

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