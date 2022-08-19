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Dünya

Bosna Hersek'teki Miljacka Nehri'nin kaynağı kurumak üzere

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Miljacka Nehri'nin kaynağı kuruma tehlikesi yaşıyor.

Ahmet Nurduhan   | 19.08.2022
Bosna Hersek'teki Miljacka Nehri'nin kaynağı kurumak üzere Fotoğraf: Elman Omic - AA

Saraybosna

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te etkili olan sıcak hava ve kuraklık başkent Saraybosna'daki Miljacka Nehri'nin, Pale yakınlarındaki kaynağını kuruma tehlikesiyle karşı karşıya getirdi.

Kent merkezinin ortasından geçen nehirdeki kuruma tehlikesi, ev sahipliği yaptığı canlıları da olumsuz etkiliyor.

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