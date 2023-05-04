Dolar
19.49
Euro
21.45
Altın
2,054.18
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,460.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta depremde hasar gören tarihi yapılardaki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Bosna Hersek'te, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Bosna Hersek'te Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı, seçmenler yarından itibaren oy kullanabilecek.

İsmail Özdemir  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Bosna Hersek'te, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Saraybosna

Bosna Hersek'te, oy verme işlemleri Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ile Mostar ve Banja Luka Başkonsolosluklarında gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, yaptığı açıklamada, 5-7 Mayıs tarihlerinde sandıklarda vatandaşların oy kullanabileceğini söyledi.

Oy verme işlemlerinin 09.00'dan 21.00'e kadar süreceğini belirten Girgin, "Bütün prosedürler Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği şekilde yapılıyor. Sandık kurulları tarafından mühürlenecek torbalar, Türkiye'ye diplomatik kuryeler vasıtasıyla teslim edilecek. 2014 yılında tüm yurt dışında yüzde 18 civarında bir katılım olmuşken 2018'de bu yüzde 50'yi aşmış. Vatandaşımızın yurt dışında oy vermeye ilgisinin arttığını, bu alışkınlığı geliştiğini görüyoruz. Bu sene de daha da yüksek bir katılım olması bekleniyor." diye konuştu.

Mostar ve Banja Luka'da ilk kez sandık kurulduğunu belirten Büyükelçi Girgin, Hırvatistan'daki vatandaşların da bu şehirlere ulaşmasının daha kolay olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların demokratik haklarını kullanmalarının çok önemli olduğunu aktaran Büyükelçi Girgin, "Bunun için her türlü altyapıyı yerel makamlarla işbirliği halinde hazırlıyoruz. Vatandaşımızın bir özelliği de dünyada en fazla seçime giden halk olması, gerçekten dünyanın en yüksek katılım oranları Türkiye'de kaydediliyor, bu da demokratik açıdan çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te 2 bin 946 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Su Verimliliği Strateji Belgesi, su kaynaklarımızın korunmasında pusulamız olacak
TBMM Başkanı Şentop, KEİPA Parlamento Başkanları Zirvesi’nde Ukrayna heyetinin eylemine müdahale etti
İstinaf, "Pınar Gültekin cinayeti" davasında gerekçeli kararı açıkladı
Kahramanmaraşlı depremzedeler için hasarlı okulların bahçesine seçim konteyneri yerleştiriliyor
Bakan Yanık: Türkiye, engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda da adeta bir devrim gerçekleştirmiştir

Benzer haberler

Bosna Hersek'te, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Bosna Hersek'te, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy, Kandil'e gidecek

İrlanda'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlayacak

TİKA'dan Bosna Hersek'teki kadın istihdamına destek

TİKA'dan Bosna Hersek'teki kadın istihdamına destek
'HDP'nin milletvekili adayları Kandil tarafından belirlenmiştir'

'HDP'nin milletvekili adayları Kandil tarafından belirlenmiştir'
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 14 Mayıs 2023, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'na doğru hareketinin miladı olacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 14 Mayıs 2023, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'na doğru hareketinin miladı olacaktır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet