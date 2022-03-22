Dolar
14.82
Euro
16.36
Altın
1,921.52
ETH/USDT
3,003.20
BTC/USDT
42,635.00
BIST 100
2,188.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bosna Hersek'te eski Sırp askere, savaş suçundan 35 yıl hapis cezası verildi

Bosna Hersek Mahkemesi, ülkede 1992-1995 arasında yaşanan savaşta "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker Predrag Bastah'ı 35 yıl hapse mahkum etti.

Ahmet Nurduhan   | 22.03.2022
Bosna Hersek'te eski Sırp askere, savaş suçundan 35 yıl hapis cezası verildi

Saraybosna

Bosna Hersek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Bastah'ın Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) mensubu olarak 1992'de Vlasenica bölgesinde Boşnak sivillere yönelik cinayet, alıkoyma ve işkence suçlarına karıştığı belirtildi.

Açıklamada Bastah'ın, Sırp Cumhuriyeti Ordusu tarafından Vlasenica bölgesinde kurulan Susica toplama ve gözaltı kampında 34 Boşnak sivilin öldürülmesine karışma suçuyla suçlandığı ifade edildi.

İddianamede Bastah'ın, kurbanları, Susica toplama kampından otobüslerle öldürüldükleri yere doğru yönlendirdiği de yer aldı.

Yazılı açıklamada, Bastah'ın "savaş suçu" ve "insanlığa karşı işlenen suçlar" maddesinde bağlı olarak cezasının onandığı ve toplam 35 yıl hapis cezası aldığı belirtildi.

Bastah, 4 Şubat 2010'da da insanlığa karşı suçlardan 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, Vlasenica'da 288'i çocuk 2 bin 643 Boşnak katledilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika açık havada maske zorunluluğunu kaldırdı
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı
Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kovid-19'a yakalandı
Beyaz Saray 4. doz Kovid-19 aşılarını karşılamak için fon sıkıntısı yaşıyor

Benzer haberler

Bosna Hersek'te eski Sırp askere, savaş suçundan 35 yıl hapis cezası verildi

Bosna Hersek'te eski Sırp askere, savaş suçundan 35 yıl hapis cezası verildi

Pentagon: Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz