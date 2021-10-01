Dolar
8.84
Euro
10.26
Altın
1,757.02
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,403.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara’da eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklıyor
logo
Dünya

Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin "Zilha teyze"si hayatını kaybetti

Bosna Hersek'te "Zilha teyze" olarak bilinen ve ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşta kurduğu aşevinde her gün binlerce ihtiyaç sahibinin karnını doyuran Zilha Seta'nın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lejla Biogradlija   | 01.10.2021
Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin "Zilha teyze"si hayatını kaybetti

Saraybosna

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 2019'da "İyilik Ödülü"ne layık görülen Seta'nın geçen hafta sonu hastaneye kaldırıldığı, ölüm nedeninin bilinmediği belirtildi.

Seta, savaşın başladığı 1992 yılında kurduğu ve yaklaşık 30 yıldır işlettiği aşeviyle ihtiyaç sahiplerinin karnını doyururdu ve Türkiye sevdasıyla tanınırdı.

Zilha teyzenin cenaze törenine ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da 887 ile Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi
Kovid-19 aşı haritasında son sıradaki Şanlıurfa'da hasta sayısı azaldı, aşılama hızlandı
Kovid-19 salgını yaşlılarda depresyon sıklığını üç kat artırdı
Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi
MT Pharma, Kovid-19 aşısının Japonya içi klinik testlerine başlayacak

Benzer haberler

Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin "Zilha teyze"si hayatını kaybetti

Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin "Zilha teyze"si hayatını kaybetti

TİKA, Bosna Hersek'te Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı kurdu

Eleştirmen yazar Hüseyin Movit vefat etti

Bosna Hersek'te 'EUFOR-Hızlı Cevap 2021' tatbikatı başladı

Bosna Hersek'te 'EUFOR-Hızlı Cevap 2021' tatbikatı başladı
İspanyol motosikletçi Dean Berta Vinales hayatını kaybetti

İspanyol motosikletçi Dean Berta Vinales hayatını kaybetti
Abdalların efsane müzisyeni: Neşet Ertaş

Abdalların efsane müzisyeni: Neşet Ertaş