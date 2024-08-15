Dolar
33.61
Euro
36.91
Altın
2,461.76
ETH/USDT
2,643.80
BTC/USDT
58,724.00
BIST 100
9,808.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM’de Filistin Konulu Olağanüstü Oturum’da Genel Kurul’a hitap ediyor Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM’de Filistin Konulu Olağanüstü Oturum’da Genel Kurul’a hitap ediyor Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, İstanbul Havalimanı’nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Bosna Hersek ve Sırbistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verildi

Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da aşırı sıcaklar sebebiyle "kırmızı alarm" verilerek halka tedbir almaları için uyarı yapıldı.

İsmail Özdemir  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Bosna Hersek ve Sırbistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verildi

Saraybosna

Alarm verilen Bosna Hersek'in birçok şehrinde hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceği bildirildi.

Sırbistan'da ise halka birçok kentte hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkabileceği ve "kırmızı" alarm verildiği duyuruldu.

Hidrometeoroloji Enstitüsü (RHMZ), hafta boyunca aşırı sıcak havanın süreceği uyarısını yaparak, dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.

Sırbistan Kamu Sağlığı Enstitüsünden Milan Jovanovic Batut, ülkenin 10 şehrindeki hava koşullarını "çok tehlikeli" olarak değerlendirdi.

Yetkililer, ayrıca aşırı sıcak hava koşullarının kronik hastalığı bulunanlar için elverişsiz olduğunu, astım ve kalp hastalığı olanların özellikle dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Sırbistan Otomobil ve Motosiklet Derneği de sürücülere trafikte daha dikkatli olmalarını, günün en sıcak saatlerinde araç kullanmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kayseri'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
THY'nin yarın planlanan Tokyo seferi iptal edildi
Kocaeli'de kentsel dönüşümde öncelikli yapılar belirlendi
Katı atık depolama tesisi sayısı 94'e yükseldi

Benzer haberler

Bosna Hersek ve Sırbistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verildi

Bosna Hersek ve Sırbistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verildi

TİKA, Bosna Hersek'e arama kurtarma faaliyetleri için araç teslim etti

Rusya ile Batı arasında kalan Sırbistan'da lityum madenleri dengeleri zorluyor

Aşırı sıcaklarda yaşlılara ve kronik hastalara "günde en az 2,5 litre su tüketin" önerisi

Aşırı sıcaklarda yaşlılara ve kronik hastalara "günde en az 2,5 litre su tüketin" önerisi
Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Colakovic Türkiye'nin Balkanlar'daki rolünü övdü

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Colakovic Türkiye'nin Balkanlar'daki rolünü övdü
Sağlık Bakanlığından kronik hastalığı bulunanlar için sıcak hava uyarısı

Sağlık Bakanlığından kronik hastalığı bulunanlar için sıcak hava uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet