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Dünya

'Bosna Hersek Savunması-Igman 2021' etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki Igman Dağı'nda Sırp birliklerinin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 28'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı.

Sanela Crnovrsanin   | 06.08.2021
'Bosna Hersek Savunması-Igman 2021' etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi

Bosnia and Herzegovina

"Bosna Hersek Savunması-Igman 2021" etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi

06.08.2021

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki Igman Dağı'nda Sırp birliklerinin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 28'inci yılı dolayısıyla tertip edilen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2021" etkinliği için merkezi tören düzenlendi. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı )

Igman Dağı'nda düzenlenen törene katılanlar, savaş yıllarında inşa edilen camide Mostar Müftüsü Salem Dedovic'in kıldırdığı cuma namazını eda etti.

Namazın ardından dağın ve şehrin savunmasında şehit olanlar için dua eden katılımcılar, şehitlik ve anıta çiçek bıraktı.

Dedovic, törende yaptığı konuşmada, birbirini tamamlayıp güçlendiren manevi ve dünyevi vatana eşit değerin verilmesi gerektiğini belirterek, Bosna Hersek'in ancak o zaman huzura kavuşacağını söyledi.

Igman Dağı'nın savaşta ülkedeki birçok dağ gibi özgürlük koridoru görevi gördüğünü ifade eden Dedovic, "Vatanımız ve devletimiz kendiliğinden meydana gelmemiştir, şehitlerin kanlarıyla, vatanseverlerin mücadelesiyle elde edilmiştir." dedi.

"Bosna Hersek Savunması-Igman Dağı 2021" etkinliği, 4 Ağustos'ta Saraybosna'da gerçekleştirilen bir dizi törenle başlamıştı.

Igman savunmasının önemi

Savaş suçlusu Ratko Mladic'in komutasındaki Sırp birlikler, 1993 yılının ağustos ayında Igman Dağı'nda bir operasyon düzenleyerek, başkent Saraybosna'ya girip şehrin diğer yakasındaki Sırp birlikleriyle birleşmeyi hedefledi.

Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Igman savunmasında, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu galip gelerek Sırp askerler püskürtüldü.

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